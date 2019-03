Monchi legt keuze voor terugkeer in Sevilla uit

Monchi leek na zijn vertrek bij AS Roma naar Arsenal te verhuizen, maar de 50-jarige Spanjaard koos uiteindelijk voor een terugkeer bij Sevilla.

Ramón Rodríguez Verdejo, zoals de volledige naam van de directeur luidt, vertelt maandag dat het project van hem het meest aansprak. Naar verluidt kon Monchi bij liefst 2,5 miljoen euro per jaar gaan verdienen. "Ik waardeer de interesse van Arsenal. Zij hebben van alle clubs misschien wel de meeste belangstelling getoond."



"Ik heb alle voorstellen die ik had geëvalueerd en gekozen voor Sevilla. Dat was de club die voor mij alles bij elkaar bracht en die mij de juiste voorwaarden bood." Monchi was tussen 2000 en 2017 ook al technisch directeur bij de Andalusische club. In die periode was hij verantwoordelijk voor de komst van een groot aantal topspelers, zoals Dani Alves en Ivan Rakitic.



Sevilla groeide ondertussen uit tot een grote club die tussen 2006 en 2016 liefst vijf keer de UEFA Cup of wist te veroveren. De ploeg won bovendien de Spaanse Super Cup, de Europese Super Cup en tweemaal de . In 2017 vertrok Monchi naar , waar hij afgelopen zomer -talent Justin Kluivert introduceerde.



AS Roma haalde in Monchi's eerste jaar in Italië de halve finales van de , maar dit seizoen vallen de prestaties enorm tegen. Na de uitschakeling in de Champions League tegen werd coach Eusebio Di Francesco ontslagen, waarna Monchi besloot om het ook voor gezien te houden.