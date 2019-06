Molenaar duikt na ontslag bij Roda JC op in Keuken Kampioen Divisie

Robert Molenaar is de nieuwe trainer van Almere City, zo maakt de club uit de Keuken Kampioen Divisie dinsdagochtend bekend via de officiële kanalen.

De vijftigjarige trainer is met zijn nieuwe werkgever tot een akkoord gekomen over een contract tot medio 2021 in het Yanmar Stadion. Molenaar was vorig seizoen trainer van , waar hij in maart werd ontslagen.

"Ik ben heel blij om mijn trainerscarrière bij te vervolgen", reageert Molenaar op de clubwebsite. "Dit is de jongste BVO van Nederland, waar zeker in de beginjaren vooral veel opgebouwd moest worden. Destijds had de club daardoor soms het imago van 'Klein Duimpje', maar dat beeld is totaal veranderd. De resultaten in de afgelopen seizoenen spreken wat dat betreft tot de verbeelding."



Molenaar raakte naar eigen zeggen overtuigd tijdens gesprekken met de clubleiding. "Almere City wil verder professionaliseren en in de komende jaren de stap naar de maken. Ik kan niet wachten om daaraan mijn steentje bij te dragen", aldus Molenaar, die een dag na het vertrek van Robert Maaskant wordt aangesteld. Laatstgenoemde was actief als technisch directeur en wordt dinsdag gepresenteerd als nieuwe trainer van , waar hij de opvolger wordt van Maurice Steijn.



"Robert Molenaar heeft ons in meerdere gesprekken weten te verrassen met zijn denkwijze en zijn methodiek", aldus algemeen directeur John Bes over de nieuwe hoofdtrainer. "Hij neemt een brok ervaring mee naar Almere en wij zijn overtuigd dat hij mede dankzij die ervaring de ambitieuze doelstellingen van deze club zal behalen."