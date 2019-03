Molde feliciteert Solskjaer en krijgt naar verluidt acht miljoen

Het Noorse Molde FK houdt een aardig bedrag over aan de transfer van Ole Gunnar Solskjaer naar Manchester United.

De Noorse club liet Solskjaer in december tijdelijk naar Manchester gaan, na het ontslag van José Mourinho. Aanvankelijk zou de Noor het seizoen alleen afmaken, maar United is zo tevreden over hem dat hij mag blijven. Donderdag bracht de club naar buiten dat Solskjaer een contract voor drie seizoenen heeft gekregen.



"Molde bedankt Ole Gunnar Solskjaer voor de inspanningen die hij heeft geleverd voor MFK en wenst hem nog meer succes!" melden de Noren op Twitter. Naar verluidt betaalt United omgerekend iets meer dan acht miljoen euro voor de manager. Zoveel heeft Molde voor een speler nog nooit gekregen.



Molde Fotballklubb takker Ole Gunnar Solskjær for innsatsen han har gjort for MFK, og ønsker ham lykke til videre!

De duurste speler uit de clubgeschiedenis is aanvaller Mame Biram Diouf, die in 2009 voor zo'n 4,5 miljoen euro naar ging. In zijn carrière als speler maakte Solskjaer ook de overstap van Molde naar de Engelse recordkampioen. In 1996 betaalde United slechts 2,5 miljoen voor de spits die uiteindelijk 126 doelpunten zou maken in 366 officiële duels.De 46-jarige manager meldt via de clubkanalen van United dat zijn hele gezin meeverhuist naar Manchester. "We hebben er de laatste acht jaar van genoten om in Noorwegen te wonen en het zal even wennen zijn, maar we kijken er naaruit."