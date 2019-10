Mohamed Ihattaren: Parel van PSV op weg naar de wereldtop

De zeventienjarige Mohamed Ihattaren is nu al niet meer weg te denken uit de basisopstelling van PSV, waar men nadrukkelijk inzet op de jeugd.

“Dit gaat mijn jaar worden. Schrijf dat maar op.”

Die grote belofte deed de aanvallende middenvelder toen Goal in juli voor een documentaire over de succesvolle jeugd van op bezoek kwam bij de Eindhovenaren.

Ihattaren maakte enkele maanden daarvoor als zestienjarige zijn debuut in de hoofdmacht van PSV en wil die lijn de komende jaren doortrekken onder trainer Mark van Bommel.

“Hij liet me debuteren bij de Onder-19 en nu ook bij het eerste. Het is heel fijn om een trainer te hebben die zoveel vertrouwen in me heeft”, vindt de jonge fan van Ronaldinho. “Zijn individuele acties, zijn assists, zijn goals… Dat vond ik altijd leuk om te zien”, stelt Ihattaren in gesprek met Goal en Voetbalzone .

De zeventienjarige durft zelf ook groot te dromen en wil zo snel mogelijk de ‘grote man’ worden bij PSV, dat hij als zijn ‘tweede thuis’ omschrijft sinds hij zich op zijn achtste aansloot bij de jeugdopleiding.

“Ik wil belangrijk zijn voor de club, de fans blij maken en meerdere keren kampioen worden. Uiteindelijk wil ik daarna een keer een mooie transfer maken, maar nu ben ik hier en heb ik geen haast”, benadrukt de door diverse topclubs begeerde middenvelder.

Deze zomer zette hij zijn handtekening onder een contract dat hem tot medio 2022 in Eindhoven houdt. “Ik ben nog jong en moet nog veel leren. Geld is niet het belangrijkste”, luidt zijn motivatie.

“En ik leer hier ook heel veel”, doelt hij op de lessen van Van Bommel en Ruud van Nistelrooy, die zijn trainer was in de jeugd. “Ik kijk tegen hen op, want ik zou ook graag zo’n carrière hebben als zij. Alles wat zij ervoor hebben gedaan, wil ik ook doen om ooit dat niveau te halen.”

Na zijn uitverkiezing voor de NxGn top 50 van vorige jaargang is het dit seizoen zijn doelstelling om vaste basisspeler te worden. Ihattaren is goed op weg met 11 wedstrijden in de hoofdmacht. Daarin maakte hij 3 goals en gaf hij 5 assists.

Ook groeide hij in september uit tot de jongste speler ooit die twee assists gaf in één -wedstrijd. Dat zal hem deugd doen, want werken aan zijn rendement vond hij voor aanvang van dit seizoen zijn grote verbeterpunt.

“Dat kan beter, ja. En verdedigend constant blijven”, aldus de jeugdinternational van Oranje, die ook nog uit kan komen voor Marokko. Hij stelt zijn keuze echter uit vanwege zijn tegen kanker vechtende vader.

Intussen groeit de aandacht voor de aanvallende middenvelder met de dag en zijn keuze gaat een land uiteindelijk heel blij maken en een andere natie stevig teleurstellen. Ihattaren is een potentiële wereldtopper en is open over zijn ambities om ooit bij een absolute grootmacht van Europa te spelen.

“Ik kan zelf scoren, een mannetje voor de goal zetten, iemand passeren en mijn verdedigende werk doen. Dat laatste is ook een aandachtpunt, maar dat gaat nu goed", aldus de zelfbewuste middenvelder, die enigszins verlegen wordt als hij zichzelf moet omschrijven.

"Ik kan beslissend zijn en een wedstrijd omdraaien. Ik praat niet graag over mezelf, maar denk wel dat ik iets speciaals heb en ik werk hard om mijn doelen waar te maken”, besluit de jongeling.

Trainer Van Bommel is ook volledig overtuigd dat zijn pupil de top kan halen. “Hij heeft buitengewone kwaliteiten voor iemand van zijn leeftijd. Hij ontwikkelt zich goed en slaagt erin de juiste keuzes te maken in lastige situaties. Hij doet dat hier net zo makkelijk als in de jeugd en dan ben je een heel goede speler."

"Ik ben blij dat hij hier een contract heeft getekend, een paar jaar hier blijft en dat we hem misschien daarna kunnen verkopen, maar eerst moeten we van zijn kwaliteiten genieten”, benadrukte Van Bommel in juli tegenover Goal en Voetbalzone .

Lees beneden verder

Jeugdtrainer Van Nistelrooy denkt er hetzelfde over. “Ik kreeg hem onder mijn hoede bij de Onder-19 en ik dacht dat hij even zou moeten wennen, maar hij heeft zich echt als een raket doorontwikkeld."

"In de winterstop mocht hij met de hoofdmacht mee op trainingskamp en daar blies hij iedereen omver. Ik heb hem gezegd dat hij altijd moet proberen om het maximale eruit te halen."

"Voor hem is het de grootste uitdaging om hongerig te blijven en zich zo goed mogelijk voor te bereiden op alles wat hem te wachten staat. Hij heeft een grote toekomst voor zich.”