Moet Foden weg bij City nu Mount en Sancho elders sneller groeien?

De zeer getalenteerde middenvelder moet geduld betrachten op clubniveau en ziet zijn leeftijdsgenoten elders wél kansen krijgen en interlands spelen.

Terwijl Jadon Sancho en Mason Mount hun training afwerken op St. George's Park met de Engelse nationale ploeg, speelt Phil Foden ruim 2.000 kilometer verderop in de Turkse stad Izmet, waar de Onder-21 in actie komt.

De drie jongelingen - die als de aanvallende toekomst van het Engelse voetbal worden gezien - hebben tot nu toe ieder een totaal andere invulling aan hun carrière gegeven.

Sancho verruilde de jeugd van voor en de 19-jarige transformeerde zichzelf van talent zonder uitzicht op speeltijd tot een van de meest besproken aanvallers van Europa, die voor meer dan 100 miljoen euro naar had gekund.

-middenvelder Mason Mount liet zich op zijn beurt diverse keren verhuren om ervaring op te doen en mocht dit seizoen eindelijk aansluiten bij de hoofdmacht van Chelsea, waar trainer Frank Lampard hem direct tot een onbetwiste basisspeler heeft gemaakt.

Foden bleef op zijn beurt al die tijd bij Manchester City, waar hij dagelijks traint onder Pep Guardiola, die hem beschrijft als de 'meest getalenteerde speler die ik ooit zag in mijn carrière als trainer'. Toch gaf de coach hem slechts tien minuten speeltijd in dit seizoen.

Engeland hoopt dat hun talentvolle generatie zichzelf zo snel mogelijk mag ontplooien bij hun clubs zodat ze een serieuze gooi kunnen doen naar de wereldtitel van 2022.

Mount, Foden en Tottenham-aanwinst Ryan Sessegnon werden door Nike al ingevlogen naar het WK van 2018, zodat ze alvast konden ervaren hoe het er op zo'n toernooi aan toegaat.

Sindsdien heeft Sancho zichzelf opgewerkt tot vaste international van de nationale ploeg en Mount werd deze week voor het eerst opgeroepen, terwijl Foden niet de kans kreeg, al is bondscoach Gareth Southgate wel fan van hem.

Clubtrainer Guardiola heeft beloofd dat de tiener dit seizoen meer speeltijd gaat krijgen bij City, maar benadrukt ook keer op keer dat Foden geduldig moet zijn.

Een korte invalbeurt in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen en het veld mogen betreden in de 89e minuut van de strijd om de Community Shield zijn echter alles wat dat geduld tot nu toe opbracht voor hem.

Toch heeft Foden een blind vertrouwen in de voormalig trainer van , die spelers als Sergio Busquets, Gerard Pique en Lionel Messi tot grootse hoogten stuwde bij Barcelona.

Foden tekende een nieuw, vijfjarig contract toen het land zich net af begon te vragen of hij niet beter het voorbeeld van Sancho kon volgen, ondanks Foden's 26 optredens van vorig seizoen.

Potentiële verhuurbeurten aan Leeds United en werden van de hand gewezen door de directie van City en Guardiola zelf, die Foden een prominent lid van zijn eerste team noemt.

Wel moet hij dan af zien te rekenen met de concurrenten David Silva, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva en Ilkay Gündogan, die allen boven hem staan in de pikorde.

Guardiola deelt niet zomaar speeltijd uit om Foden te motiveren. Zelfs bij een 3-0 voorsprong tegen Brighton opteerde Guardiola voor de meer ervaren Bernardo, die binnen een minuut de 4-0 binnenwerkte.

Toch zal ook Foden kansen krijgen. Serieuze blessures bij Leroy Sané en Aymeric dwingen Guardiola om zijn kernspelers elders op te stellen en roulatie zal vereist zijn zodra de eraan komt.

Foden wordt gezien als de toekomstige opvolger van David Silva, die aan het einde van het seizoen zijn profcarrière beëindigt na tien jaar trouwe dienst bij City.

De Spanjaard is altijd een benaderbare speler geweest voor jonge talenten en hij heeft ook voor Foden alle tijd genomen om hem te adviseren over zijn looplijnen en interactie op het veld.

Zomaar zijn basisplek afstaan is er echter niet bij voor Silva, die momenteel weer in topvorm verkeert en daarmee zijn jonge ploeggenoot in de weg zit.

Silva had in de tweede helft van vorig seizoen het momentum niet en Foden kreeg de voorkeur boven hem. Sinds dit voorseizoen doet Silva echter vrijwel alles perfect en kan Guardiola simpelweg niet om hem heen.

Met vier assists in de eerste vier competitiewedstrijden lijkt hij vastbesloten om waardig af te sluiten. Silva doet alles om nogmaals kampioen te worden en voor het eerst in zijn carrière de Champions League te winnen.

Guardiola ambieert dezelfde doelen en is dol op die gedrevenheid van zijn landgenoot. Hij heeft dus vooralsnog geen enkele reden om de routinier ernaast te zetten, zelfs als dat Foden tegen de haren instrijkt.

De jonge Engelsman heeft echter nog nooit een publiekelijke wanklank laten horen, ondanks dat hij zijn jonge landgenoten wel de stappen ziet maken die hij ongetwijfeld ook in zijn hoofd had.

Lees beneden verder

Hij lijkt echter gelukkig dat hij dichtbij zijn familie kan blijven en bij de club mag trainen waar hij als kind al fan van was. Hij blijft hopen dat Guardiola zijn belofte waarmaakt en heeft daar alle recht toe.

"De jonge spelers moeten vechten voor hun plek, geduldig zijn, hard werken en niet te veel klagen", stelde Guardiola voorafgaand aan de zege op Brighton.

"Het moment zal komen waarop ze allemaal kunnen zeggen 'hier ben ik en ik ben er klaar voor'. Foden gaat nu naar Engeland Onder-21 en daar zal hij spelen, dus is hij op de goede weg."