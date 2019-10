'Moeizame avond' voor De Ligt: "Hij legde te veel risico in zijn spel"

Juventus won zaterdagavond met 2-1 van Bologna en Matthijs de Ligt maakte de negentig minuten vol bij zijn werkgever.

De centrale verdediger was na afloop van het duel opnieuw onderwerp van gesprek vanwege een ongelukkig moment in de slotfase, waarbij hij de bal in de zestien tegen zijn eigen arm aanschoot.

Het gehele optreden van de Oranje-international wordt bovendien over het algemeen slechts met nipte voldoendes beoordeeld in de Italiaanse pers. Het populaire Tuttomercatoweb deelt De Ligt een 6,5 uit, maar had aanvankelijk een zeven willen geven.

"Een half punt minder vanwege de bal tegen zijn elleboog, hoe onbedoeld het ook was. Het had zomaar een strafschop kunnen zijn. Voor de rest oogde De Ligt attent en solide en maakte hij bij hoge ballen een dominante en zekere indruk."

De Italiaanse editie van Goal geeft De Ligt een 5,5 en dat is ook de laagste beoordeling van alle voetballers van . Sami Khedira, Juan Cuadrado, Leonardo Bonucci, Rodrigo Betancur, Adrien Rabiot en Federico Bernardeschi krijgen een nipte voldoende: een zes.

Calciomercato gaf De Ligt eveneens een net een voldoende: een 5,5. Dat was ook meteen het allerlaagste cijfer. "Een onzekere indruk in de eerste helft. Hij had het moeilijk met de snelheid van Rodrigo Palacio."

"In de tweede helft was hij beter, maar hij legde nog altijd te veel risico in zijn spel." De Corriere della Sera geeft De Ligt ook een 5,5 en verwijst eveneens naar zijn confrontaties met Palacio: "Hij had het zwaar in een paar duels, al zat hij er ook een keer tussen toen het lelijk mis had kunnen gaan."

La Gazzetta dello Sport verwijst in zijn verslaggeving naar de ophef die ontstond rondom de handsbal van de Nederlander en schrijft dat 'het venijn hem in de staart zat': "Hoe dan ook, het protest van de rossoblù verstomde nadat scheidsrechter Massimiliano Irrati de VAR had gecheckt en besloot geen penalty te geven."

"Terwijl de wedstrijd in 2-1 eindigde voor de Italiaans kampioen, verenigden de fans en het anti-Juventus-front zich op toetsenborden en smartphones om te spreken van een schandaal."