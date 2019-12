'Moeilijke situatie' rond Klassieker: "De druppel die de emmer deed overlopen"

De Klassieker wordt al jaren afgewerkt zonder supporters van de bezoekende club.

De kans lijkt op dit moment zeer klein dat daar op korte termijn verandering in komt, zo vertelt Frank Paauw bij NPO Radio 1.

De korpschef van de Amsterdamse politie, tot begin dit jaar werkzaam in Rotterdam, stelt dat er tijd geleden tevergeefs aan fans van en is gevraagd om met een plan te komen.

"Dat wordt heel moeilijk. Toen ik nog in Rotterdam werkte, hebben we aan de fans van beide clubs gevraagd om met een plan te komen hoe het wel mogelijk is. Daar zijn ze toen niet uitgekomen", legt Paauw uit.

Dat de wedstrijd tussen Ajax Onder-19 en Feyenoord Onder-19 vorig seizoen uit de hand liep, heeft niet geholpen om de situatie rond uitsupporters bij de Klassieker beter te maken.

"De laatste keer, bij een wedstrijd van de Onder-19-teams, werden familieleden van spelers belaagd door de harde kern van Ajax. Dat was de druppel die de emmer deed overlopen."

"Dat heeft er toe geleid dat Feyenoord en de driehoek van Rotterdam hebben gezegd: wij zijn er wel uit, het gaat dit jaar niet gebeuren", vertelt de korpschef van de Amsterdamse politie.

"Op het ogenblik zie ik dat er geen nieuwe initiatieven worden genomen."