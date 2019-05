Moeder van Matthijs de Ligt spreekt van 'een enorme beslissing'

Matthijs de Ligt wordt de afgelopen maanden nadrukkelijk gelinkt aan een transfer naar Barcelona.

De verdediger van staat echter ook in de belangstelling van grootmachten als , Bayern Munchen en de topclubs uit Engeland. Moeder Vivian de Ligt weet dat haar zoon voor een groot besluit staat.

"Het is een enorme beslissing die hij moet nemen", aldus de moeder van de negentienjarige Ajax-captain, die zich niet al te veel wil bemoeien met het besluit: "Het is zijn leven." Vivian de Ligt zou een overstap naar wel toejuichen, zo vertelt ze in gesprek met Cuatro , geciteerd door Sport : "Barcelona is een geweldige club."



De Ligt zou zelf de overstap naar Barcelona ambiëren, maar tot op heden is er nog geen besluit genomen over de toekomst van de jongeling. Ajax en Barcelona zouden al akkoord zijn over een transfersom van circa zeventig miljoen euro, maar naar verluidt zou zaakwaarnemer Mino Raiola momenteel met zijn eisen de overstap vertragen.



De Ligt zou graag zijn ploeggenoot Frenkie de Jong achterna, die eerder dit seizoen al voor maximaal 86 miljoen euro aan de Spaanse grootmacht werd verkocht. Ajax geeft echter geen krimp en wil de twintig procent van de transfersom die Raiola eist, niet afstaan. Door de standvastigheid van Ajax hoopt Raiola volgens Marca dat een andere club zich aandient met een hoger bod.