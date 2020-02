Moeder van Edinson Cavani mengt zich in transferrel en eist excuses

Atlético Madrid en de familie van Edinson Cavani liggen nog altijd overhoop over de mislukte overstap van de aanvaller naar het Wanda Metropolitano.

In de slotdagen van de winterse transfermarkt probeerde Atlético zich te versterken met de spits van Paris Saint-Germain, maar de deal ketste ondanks een mondeling akkoord af.

Volgens Mundo Deportivo eiste Walter Fernando, de broer en zaakwaarnemer van Cavani, een commissie van achttien miljoen euro. Voorzitter Enrique Cerezo van Atlético hintte naar de juistheid van die berichtgeving, tot groot ongenoegen van de moeder van Cavani.

Cavani kampte in januari met fysieke klachten en leek zijn laatste wedstrijd voor al te hebben gespeeld. De Uruguayaan bleef toch in het Parc des Princes en deed zaterdag 22 minuten mee in de competitiewedstrijd tegen (5-0).

Atlético-preses Cerezo bevestigde in het weekend in een interview met Movistar min of meer dat de gesprekken met het kamp-Cavani moeizaam zijn verlopen.

"Ik wil niemand specifiek aanwijzen, maar het is jammer hoe het soms gaat met voetballers en hun familieleden en zaakwaarnemers. Het is ongehoord. Wij laten ons niet beroven en we gaan geen gekke dingen doen."

Fernando reageerde op zijn beurt door zich openlijk af te vragen 'wie Enrique Cerezo is'."Ik heb hem nooit aan de onderhandelingstafel gezien", voegde de broer van Cavani toe. "Atlético heeft aan de supporters uit te leggen waarom de transfer niet doorging."

"Denk je echt dat ik een commissie ga eisen waardoor Edi zijn droom niet in vervulling kan brengen om voor Atlético te spelen, net nu hij een maand niet heeft gevoetbald voor PSG? Als het allemaal om geld draaide, dan zou Edi naar of zijn gegaan in Engeland."

Berta Gómez, de moeder van Cavani, gaat nog een stap verder en eist excuses van de preses van Atlético. Een transfer naar Atlético is alleen nog denkbaar als Cerezo 'rectificeert' wat hij heeft gezegd, zo geeft Gómez aan in gesprek met AS.

"De voorzitter van Atlético moet zijn verontschuldigingen aanbieden. Wij koesteren geen wrok en alles kan gelijmd worden, als hij zijn woorden terugneemt."

"Het staat vast dat mijn zoon andere aanbiedingen zal krijgen, want hij heeft zichzelf in al die jaren bewezen als aanvaller. Maar Atlético blijft in zijn achterhoofd zitten, want hij wil graag onder Diego Simeone spelen."

Atlético en PSG waren naar verluidt rond over een transfersom van vijftien miljoen euro, maar Cavani zal nu zijn aflopende contract in Parijs uitdienen. De 32-jarige spits was eigenlijk de enige kandidaat voor Simeone, die met Álvaro Morata en Diego Costa twee moeizaam scorende spitsen tot zijn beschikking had.

Als noodoplossing werd ervoor gekozen om Yannick Ferreira Carrasco voor een halfjaar te huren van Dalian Yifang. De Belg speelde eerder al drie jaar voor Atlético en kan op verschillende posities in de aanval, waaronder als hangende spits, uit de voeten.