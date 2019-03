Moeder houdt nieuw Man City-contract Sané tegen

Er wordt nog steeds verwacht dat de vleugelaanvaller zijn contract gaat verlengen, maar de afgelopen maanden is er geen echte vooruitgang geboekt.

Leroy Sané's voorgestelde contractverlenging bij is tegengehouden door zijn moeder, zo begrijpt Goal . City probeert sinds afgelopen zomer het contract van de Duitser te verlengen, maar de club is tot nu toe gefrustreerd geraakt in hun pogingen om de onderhandelingen beëindigen. De regerend Engels landskampioen gelooft nog steeds dat vleugelspeler zijn toekomst zal verbinden aan de club, waar zijn huidige contract in 2021 afloopt.

Maar op dit moment hebben ze geen serieuze vooruitgang kunnen boeken omdat de moeder van de 23-jarige, Regina Weber, tijdens de recente gesprekken 'moeilijk' is gebleken, zo hebben bronnen in de buurt van de situatie verteld aan Goal. Weber won een bronzen medaille voor Duitsland op de Olympische Speler van 1984 voor individuele ritmische gymnastiek en was betrokken bij de onderhandelingen samen met Sané's vader, Souleyman Sané, een voormalige voetballer die international was van Senegal.

Sané verloor aan het begin van het seizoen zijn basisplaats, toen manager Josep Guardiola bezorgd was over zijn gemoedstoestand nadat hij midden in een ruzie zat tussen zijn ouders en zijn toen zwangere vriendin. De zeventienvoudig international knokte zich terug en speelde een belangrijke rol in de jacht van the Citizens naar vier prijzen dit seizoen. Waar hij de afgelopen weken wat vaker op de bank zat, keerde hij dinsdagavond terug in de basis voor de -wedstrijd tegen zijn oude club en scoorde en gaf drie assists in de 7-0 zege.

Na afloop van de wedstrijd gaf Guardiola tekst en uitleg over Sané en zijn teamgenoot Raheem Sterling. "Het zijn jonge jongens. Deze ups en downs gebeuren. Ik weet dat het niet gemakkelijk is voor Leroy, de laatste wedstrijden speelde hij niet al te veel en het vertrouwen gaat een beetje weg. Dat begrijp ik, maar na twintig minuten was hij uitstekend met zijn doelpunt en de assists. Hij is een speler die we kennen met ongelooflijke kwaliteiten. Het is moeilijk om op de wereld een speler te vinden met de kwaliteiten die hij heeft."

Sané werd in december gevraagd naar de waarschijnlijkheid dat hij een nieuw contract gaat tekenen bij Manchester Cit. "Vanaf het begin dat ik hier ben, ben ik heel gelukkig. Ik geniet ervan om te spelen met de coach, met de spelers; ze zijn allemaal geweldig. Ik voel me hier vanaf dat één echt thuis en het is natuurlijk mogelijk."