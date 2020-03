'Moeder Cristiano Ronaldo met spoed opgenomen in ziekenhuis na beroerte'

Dolores Aveiro, moeder van Cristiano Ronaldo, is dinsdagochtend met spoed opgenomen in het ziekenhuis nadat zij een beroerte heeft gehad.

Ze is volgens TVI 24 naar de Intensive Care van het Hospital Dr. Nélio Mendonça op Madeira gebracht, nadat er om 5.30 uur in de ochtend alarm werd geslagen.

Volgens Diário de Notícias da Madeira is de moeder van Ronaldo bij kennis en is haar situatie inmiddels stabiel. Het is vooralsnog onbekend wat de gevolgen van de beroerte zullen zijn.

Volgens de Portugese krant moet Dolores Aveiro twaalf uur wachten voordat er nieuwe tests uitgevoerd kunnen worden. Het is niet voor het eerst dat de moeder van Ronaldo te maken krijgt met fysieken tegenslag.

In 2007 overwon ze borstkanker en vorig jaar maakte ze bekend dat ze opnieuw tegen de ziekte moet vechten. "Ik ben in Madrid opnieuw geopereerd aan mijn borst. Ik heb al bestraling gekregen en moet vechten voor mijn leven", zo vertelde ze aan een Portugees televisiestation.



Volgens Italiaanse media bestaat de kans dat Ronaldo de wedstrijd van woensdagavond in de aan zich voorbij laat gaan om zijn moeder te steunen.

In de return van de halve finale wacht de confrontatie met in het Allianz Stadium. De eerste ontmoeting tussen beide ploegen eindigde in een 1-1 gelijkspel.