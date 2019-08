'Modric wil niet meewerken aan Neymar-transfer'

De komst van Neymar naar Real Madrid lijkt niet van de grond te komen, in elk geval niet op de manier die de Madrilenen voor ogen hadden.

Volgens diverse Spaanse media, waaronder Sport, zou Luka Modric door zijn club zijn aangeboden aan Paris Saint-Germain in een ruilconstructie met Neymar. De Kroaat wil echter niet meewerken. De ervaren spelmaker is nog steeds gelukkig in Madrid en hij wil daar niet weg, zo laat zijn entourage weten aan AS.

Modric heeft bovendien van Zinédine Zidane te horen gekregen dat de coach nog steeds plannen met hem heeft. Het duo veroverde samen drie keer de en vervolgens mocht de 33-jarige middenvelder zelfs de Ballon d'Or in ontvangst nemen.

oefende woensdag tegen Red Bull Salzburg (0-1 winst) en Modric kwam niet in actie. Dat de Kroaat zelfs niet was meegereisd naar Oostenrijk, bracht geruchten op gang over een mogelijk vertrek. Volgens zijn management ontbrak de speler alleen vanwege een spierblessure.

Sport meldde woensdag nog dat Real en in een 'vergevorderd stadium' waren over een eventuele ruildeal van Neymar. Los Blancos zouden niet alleen Modric laten gaan, maar ook 120 miljoen euro moeten bijbetalen om de Braziliaan terug te halen naar Spanje.

Neymar droeg tussen 2013 en 2017 de kleuren van . In Catalaanse dienst wist hij 105 keer te scoren in 186 officiële wedstrijden. Namens PSG staat de teller inmiddels op 51 treffers in 58 optredens.