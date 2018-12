'Modric weigert aanbieding Real en bestudeert riant voorstel van Inter'

Luka Modric heeft de eerste contractaanbieding van Real Madrid geweigerd, zo meldt Telemadrid. Een voorstel van Internazionale is interessanter.

De 33-jarige middenvelder ligt nog tot medio 2020 vast in het Santiago Bernabéu en de Spaanse grootmacht wil graag verlengen met de veteraan. Modric is naar verluidt echter niet akkoord gegaan met de voorwaarden van de Koninklijke.

Modric zou momenteel een riant voorstel van Internazionale aan het bestuderen zijn. De Italiaanse club werd afgelopen zomer al veelvuldig in verband gebracht met de Ballon d'Or-winnaar. Nu zou Inter een tweejarig contract onder de neus van de Kroaat hebben geschoven, met een jaarsalaris van tien miljoen euro. Daarna zou Modric kunnen verkassen naar China, waar Inter goede contacten heeft.



Afgelopen woensdag zei sportief directeur Piero Ausilio dat Modric inderdaad een optie was afgelopen zomer. "Ik dacht dat het niet mogelijk was om Modric te halen, maar waarom niet dromen? Toen waren we niet echt klaar voor onderhandelingen, want we wisten onze beperkingen. Of we het weer kunnen proberen? In voetbal weet je het nooit. Zeg nooit nooit."



Volgens Telemadrid wacht Modric nu op een tweede voorstel van Real. Mogelijk gaat de routinier komende zomer vertrekken bij de Champions League-winnaar, zodat men nog wat geld aan hem kan overhouden. De clubleiding van Real is er naar verluidt nog van overtuigd dat een deal mogelijk is en dat Modric 'gewoon' in Madrid blijft.