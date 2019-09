Modric moet mogelijk debuut Hazard bij Real missen door blessure

Luka Modric is niet ongeschonden uit de EK-kwalificatiewedstrijden van Kroatië tegen Slowakije (0-4) en Azerbeidzjan (1-1) gekomen.

meldt donderdag via de officiële kanalen dat de middenvelder met een bovenbeenblessure kampt, waardoor Modric het duel van Real met van zaterdag moet laten schieten. Het is nog niet bekend hoelang de routinier uit de roulatie is.

Het levert trainer Zinédine Zidane wederom kopzorgen op, want hij beschikt momenteel nog maar over drie fitte middenvelders: Toni Kroos, Casemiro en Federico Valverde. James Rodríguez en Brahim Díaz keerden onlangs terug op het trainingsveld van Real, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat het duo tegen Levante al speelminuten gaat maken.

Lees beneden verder

Isco is vanwege een hamstringblessure zeker nog niet inzetbaar. De verwachting is dat Zidane voor de komende wedstrijd teruggrijpt op jeugdspelers.

Modric is alweer de elfde speler die sinds de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de ziekenhuis is beland. Het betreft in de meeste gevallen blessures van minder serieuze aard, behalve in het geval van Marco Asensio. De aanvallende middenvelder staat vanwege een zware kruisbandblessure tot minstens februari buitenspel.

Zidane kreeg vorige week ook goed nieuws, want Hazard is volledig hersteld van een hamstringblessure. Het is de bedoeling dat de miljoenenaankoop zaterdag zijn officiële debuut maakt tegen Levante. Real opent het -seizoen woensdag met een uitwedstrijd tegen Paris Saint-Germain.