Modric: "Mijn wens is om hier langer te blijven"

Luka Modric heeft geen enkele intentie om te vertrekken bij Real Madrid. De Kroatische middenvelder wil langer bij de Madrilenen blijven.

De Kroaat heeft nog een contract tot de zomer van 2020 bij Real Madrid, waar hij aan het begin van het seizoen in verband werd gebracht met een transfer naar Internazionale.

"Ik heb nog een contract voor anderhalf jaar en ik ben rustig, want dat is lang geleden", vertelt Modric in gesprek met Spaanse media. "Mijn wens is om hier langer te blijven. Ik ben net zo blij als ik was op mijn eerste dag hier."

Real Madrid was zaterdag met 2-0 te sterk voor Sevilla, waar Modric het tweede doelpunt maakte, en legde daarmee beslag op de derde plek in LaLiga, met een achterstand van zeven punten op koploper Barcelona.

"Ik ben heel blij en denk dat we een geweldige wedstrijd hebben gespeeld. We zijn blij met ons spel en blij met de drie punten. We moeten dit pad volgen. Elke speler speelde een geweldige wedstrijd en onze fans willen dit van ons zien."

"We hebben een wedstrijd als deze nodig om vreugde te schenken aan onszelf en aan de supporters. Persoonlijk voel ik me goed en ik heb me de afgelopen anderhalve maand goed gevoeld."

Over de titelstrijd gesproken, zegt Modric: "We moeten niet aan Barcelona te denken of over hoeveel punten we hebben. We moeten het wedstrijd voor wedstrijd bekijken. We moeten vechten en zien waar we aan het einde van het seizoen staan. Dat is wat we moeten doen, geen zorgen maken over anderen."