Modric is kritiek zat: "Ze kunnen er toch niet allemaal naast zitten?"

Luka Modric werd dit jaar winnaar van de Ballon d'Or, maar lang niet iedereen is het daarmee eens. De Kroaat is het zat zichzelf te moeten verdedigen.

In november doorbrak hij de tienjarige hegemonie van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. De middenvelder van Real Madrid won de Champions League en leidde zijn land naar de finale van het WK, waarin Frankrijk te sterk bleek. Antoine Griezmann scoorde in die finale en zijn clubtrainer Diego Simeone is één van de critici op de prijs. De oefenmeester van Atlético Madrid had hem aan Grizzy gegund, al meent Modric dat er meer achter die opmerking zat.

"Ik kan het begrijpen dat Simeone een van zijn eigen spelers, Griezmann, wil verdedigen en denk dat hij de beste was, maar zijn gevoel dat hij Real Madrid en zijn spelers altijd moet kleineren is vooral nadelig voor hemzelf. Hij grijpt elke kans aan om te kunnen impliceren dat er iets anders achter de triomfen van Real Madrid zit en daar klopt niets van", foetert Modric bij Sportske Novosti.



"Ik heb veel respect voor Simeone en voor alles wat Atlético heeft gepresteerd. Ik heb ook veel respect voor hun spelers, hun fans en voor de grote club die Atlético is. De keren dat ze ons verslagen hebben, hebben we hen gefeliciteerd en het verlies sportief geaccepteerd. Het is niet eerlijk dat onze prestaties, inclusief de twee Champions League-finales tegen Atlético, constant worden gebruikt als een soort populistisch handvat om aan te tonen dat Real bevoordeeld wordt."

Modric vindt het jammer dat hij zichzelf steeds moet verdedigen en formuleert het als volgt: "Wat mij betreft is het eenvoudig. Cristiano Ronaldo en Messi zijn twee fenomenen die de sport de afgelopen tien jaar hebben gedomineerd. Als we moesten stemmen op de kwaliteiten van een speler, gingen de prijzen altijd naar Messi en Ronaldo", aldus de Kroaat.

Hij vervolgt: "Zolang zij actief zijn zou het dan niet nodig zijn om te stemmen. Maar we hebben het in dit geval over prestaties en successen gedurende een korte periode, over één seizoen, en de uitslagen komen na stemmen van trainers, spelers en journalisten zij kunnen er toch niet allemaal tegelijkertijd naast zitten?"