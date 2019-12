"Mocht ik na dit seizoen vertrekken bij Ajax, dan zou ik hem meteen opstellen"

Joël Veltman verlengde eerder dit jaar zijn contract bij Ajax tot medio 2021.

Het lijkt echter niet waarschijnlijk dat de rechtsback annex centrumverdediger nog anderhalf jaar in de Johan Cruijff ArenA te bewonderen is. Veltman wil na dit seizoen namelijk inruilen voor een buitenlands avontuur. De 27-jarige Ajacied wijst Perr Schuurs aan als zijn vervanger in de defensie van de -koploper.

"Ik gun hem die minuten meer dan wie dan ook", vertelt Veltman over Schuurs in een onderhoud met Ajax TV . "Natuurlijk zijn we ook concurrenten, maar ik probeer hem altijd te helpen. Ik denk dat hij het uitstekend heeft gedaan in (in de , als vervanger van de geschorste Veltman, red.)."

"Ik herken mezelf wel een beetje in hem, maar aan de andere kant zat ik op zijn leeftijd bij wijze van spreken nog in de B-jeugd." Veltman is duidelijk onder de indruk van de ontwikkeling die zijn ploeggenoot doormaakt. "Hij is, ook fysiek, op zijn leeftijd al veel verder dan ik."

Veltman denkt dat de pas twintigjarige Schuurs klaar is voor het grote werk. "Onze band is heel goed. Soms is het weleens wat ongemakkelijk tussen twee concurrenten, maar tussen mij en Perr is dat helemaal niet zo", aldus de multifunctionele verdediger, die van mening is dat directeur voetbalzaken Marc Overmars de hand op de knip kan houden bij Ajax. "Mocht ik na dit seizoen vertrekken, dan zou ik Perr meteen opstellen."

Ajax staat vrijdagavond tegenover , de verrassende nummer vier in de Eredivisie. Veltman hoopt dat een scenario zoals zondag tegen uitblijft. Het elftal van Erik ten Hag stond binnen een mum van tijd met 2-0 achter. De veerkracht die door Ajax werd getoond geeft Veltman echter hoop.

"Wat ik het mooiste vond na die 2-0 achterstand, was dat de jongens niet in paniek raakten en dat er geen wegwerpgebaren werden gemaakt. Natuurlijk is FC Twente-uit heel lastig, maar dit seizoen leeft het gevoel heel erg dat we een dergelijke tegenslag nog goed kunnen maken."