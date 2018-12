Mkhitaryan voert volle ziekenboeg Arsenal aan met gebroken voet

Arsenal zal het in de komende wedstrijden zonder een aantal spelers moeten doen.

Onder meer Henrikh Mkhitaryan is voorlopig niet inzetbaar nadat nader onderzoek heeft uitgewezen dat de Armeniër een middenvoetsbeentje in zijn rechtervoet heeft gebroken tijdens de EFL Cup-wedstrijd tegen Tottenham Hotspur van vorige week.

Arsenal laat maandagmiddag via de officiële kanalen weten dat de Armeniër het duel met Brighton & Hove Albion op Boxing Day in ieder geval zal missen, aangezien de verwachting is dat hij zes weken aan de kant zal staan. Nacho Monreal, die kampt met een hamstringblessure, is vanwege een hamstringblessure een twijfelgeval voor het duel met the Seagulls .



Die wedstrijd zal voor Shkodran Mustafi (hamstringkwetsuur) en Héctor Bellerín (kuitblessure) nog te vroeg komen: de Duitser wordt deze week voor het eerst weer terugverwacht op het trainingsveld, terwijl Bellerín waarschijnlijk over twee weken pas de training gaat hervatten. Emile Smith Rowe en Dinos Mavropanos zullen daarnaast eveneens deze maand de training naar alle waarschijnlijkheid weer hervatten, terwijl Rob Holding en Danny Welbeck langer uitgeschakeld zijn.