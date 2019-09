Mitroglou scoort wederom voor PSV, langverwachte rentree Thomas

PSV heeft woensdagmiddag in een besloten oefenwedstrijd met 1-0 gewonnen van 1. FC Köln.

Kostas Mitroglou nam het enige doelpunt voor het elftal van trainer Mark van Bommel voor zijn rekening, waardoor het totaal van de Griekse aanvaller in het shirt van op drie doelpunten komt. Ryan Thomas maakte zijn rentree na een absentie van ruim een jaar.

Thomas kwam medio 2018 over van , maar speelminuten namens de Eindhovense club waren de 22-jarige middenvelder uit Nieuw-Zeeland nog niet gegund. De jonge PSV'er liep kort na zijn entree in het Philips Stadion een zware kruisbandblessure op, waardoor hij in totaal dertien maanden geen wedstrijden kon spelen.

Thomas hervatte onlangs de training van PSV en kreeg woensdag dus zijn eerste minuten in de hoofdmacht toebedeeld.

Mitroglou wist woensdag tegen 1. FC Köln voor de derde opeenvolgende wedstrijd te scoren. De huurling pikte donderdag een doelpunt mee in het met 0-4 gewonnen duel met Apollon Limassol in de play-offs van de . Drie dagen later wist Mitroglou wederom het net te vinden, ditmaal in de uitwedstrijd tegen . (1-3 overwinning).

Na de interlandperiode hervat PSV de met een thuiswedstrijd tegen .