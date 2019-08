Mitroglou maakt indruk en krijgt nieuwe bijnaam van Bergwijn

PSV heeft kwalificatie voor de groepsfase van de Europa League binnen handbereik na de 3-0 overwinning op Apollon Limasson.

Donderdagavond had de ploeg van trainer Mark van Bommel het met name voor rust lastig tegen de ploeg uit Cyprus, maar na de thee scoorden de Eindhovenaren drie keer.

Steven Bergwijn vindt dat hij en zijn ploeggenoten het niet meer mogen weggeven. "In de eerste helft kwamen we er eigenlijk niet doorheen. In de tweede helft zet de trainer het iets anders neer en toen scoorden we vrij snel", constateert de aanvaller.

"Het ging beter lopen met Donyell (Malen, red.) met zijn snelheid op de zijkant en Mo (Ihattaren, red.) en ik in de as", aldus Bergwijn in gesprek met VTBL. "We weten dat de eerste helft niet goed was. Maar het stond nog 0-0, dus er was geen reden tot paniek."



Volgende week donderdag staat de return in Cyprus op het programma. "Je weet nooit wat er gaat gebeuren, maar dit mogen we nooit meer weggeven", aldus Bergwijn, die lovend is over Kostas Mitroglou.

De Griekse spits werd donderdagmiddag gepresenteerd bij . Een paar uur later maakte hij zijn debuut in de . Van Bommel liet hem ruim tien minuten voor tijd invallen.



"Hij is vandaag in het hotel aangekomen en heeft niet met ons getraind. Als je dan zo invalt, dan is dat fantastisch."

Of Bergwijn al een bijnaam heeft voor zijn nieuwe ploeggenoot? "Nee, die moet ik nog even zoeken. Even denken. Baard? Ja, De Baard", aldus Bergwijn met een knipoog.