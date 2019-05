"Misschien raakt de bal het oor van Gomez na de vrije trap van Messi"

Voetballiefhebbers verlekkerden zich deze week aan de rake vrije trap van Lionel Messi tegen (3-0), maar voor Josep Maria Bartomeu was het doelpunt geen verrassing. In de skybox van Camp Nou wist 'bijna iedereen' dat de bal vanaf ruim 25 meter in het doel zou belanden, vertelt de voorzitter van in een interview met The Guardian . Bartomeu merkt dat 'het genie' van Messi inmiddels als gewoon wordt beschouwd bij de club.

"We hebben een genie in ons midden en we doen maar alsof het normaal is", stelt de preses. "We hebben Messi al zo vaak aan het werk gezien. Ik weet dat hij buitengewoon goed is, maar ik zie het inmiddels als normaal. Toen hij de vrije trap nam, wisten we bijna allemaal wel dat de bal erin zou gaan." Messi nam het laatste doelpunt van de wedstrijd voor zijn rekening. Hij maakte de uitgangspositie voor Barcelona om ten koste van Liverpool de finale van de te bereiken nog een stuk beter.



"Een paar seconden van tevoren zeiden we al: 'Die bal ligt perfect, hij heeft ze het liefst iets verder van het doel.' Als de bal dicht bij het strafschopgebied ligt, is er niet veel ruimte. Als hij nog verder weg had gestaan, was dat te ver geweest. 'Mijn hemel, deze gaat er zeker in', riep iemand. En dat is normaal", vervolgt Bartomeu. "Ik heb de beelden bekeken, met aandacht voor de muur. De ruimte is heel beperkt, maar Messi is erg slim. De bal scheert langs het oor van de verdediger (Joe Gomez, red.). Misschien raakt de bal zijn oor zelfs. Maar Leo is speciaal. Waar wij een muur zien, ziet hij een gat. En daar plaatst hij 'm precies. Het is een genie, een puur talent."



Het is 'een genot' om de Argentijn te zien voetballen, zegt Bartomeu, maar niettemin bereidt de club zich voor op 'het leven na Messi'. Met de komst van een aantal jonge spelers speelt de clubleiding alvast in op zijn afscheid. Messi wordt volgende maand 32 jaar. "Misschien gaat hij wel door tot zijn 45ste, wie weet? We weten dat hij nog wel drie, vier, of vijf jaar blijft spelen. Hoeveel jaar weten we niet precies. We bereiden ons erop voor. Spelers als Ousmane Dembélé, Clément Lenglet en Arthur zijn gehaald om een team te bouwen voor wanneer Messi stopt, maar dat is naar mijn idee nog ver weg. Ik denk niet dat die dag al nadert. Maar tegen al zijn medespelers die met hem trainen en spelen, zeggen we wel: 'Geniet van elke minuut.'"