"Misschien moet ik zijn telefoon stelen zodat niemand hem kan bereiken"

De WK-winnende middenvelder wordt met een vertrek uit Old Trafford in verband gebracht, maar ploeggenoot Andreas Pereira heeft andere plannen.

De oud- 'er heeft bij wijze van grap gesteld dat hij misschien maar de telefoon van Paul Pogba moet stelen zodat hem niet kan bellen. Of dat veel uit zal halen is echter maar de vraag, want Pogba heeft aangegeven dat het tijd is voor een nieuwe start na drie jaar op Old Trafford, waar hij vaak kritiek kreeg op zijn inbreng.

Een peperdure stap naar Madrid wordt genoemd als optie, terwijl ook van zijn oude werkgever wordt gezegd dat zij onderzoeken of het mogelijk is om de Fransman terug te halen naar Turijn. is niet van plan hem zomaar te laten gaan, want trainer Ole Gunnar Solskjaer ziet een grote rol voor hem weggelegd, mogelijk zelfs als captain.

Pereira hoopt ook dat zijn 26-jarige collega blijft. “Het is geweldig om met hem te trainen en te spelen. In de groep is hij een geweldig persoon“, benadrukt de Braziliaans international. “Het is heel belangrijk voor ons dat hij blijft. Hij is een geweldige speler en een fijn mens. Ik leer elke dag van hem. Hij is een van mijn naaste vrienden. Ik ken hem sinds mijn zestiende, dus hij is als familie voor me. Misschien moet ik zijn telefoon maar stelen zodat niemand hem kan bereiken!“

Lees beneden verder

Pereira verbond onlangs zijn eigen toekomst al aan de club door een nieuw, vierjarig contract te ondertekenen. Hij is vastbesloten om het vertrouwen terug te betalen en ziet kansen nu de club Ander Herrara naar Paris Saint-Germain heeft laten verkassen.

De 23-jarige weet dat hij nog altijd veel te leren heeft, maar voelt dat hij sterker is geworden na zijn pijnlijke misser in januari, toen dankzij zijn falen een 2-2 gelijkspel uit het vuur kon slepen. “Het was lastig, maar na die fout herstelde ik me goed“​, aldus Pereira.

“De trainer heeft met he gesproken en ik sloeg terug met een goede goal tegen . Ik voel me sterk en voel dat ik kan groeien. Ik heb nu veel meer in mijn mars en voel dat ik nu mijn kans moet pakken. Ik zal er klaar voor zijn dit seizoen.“