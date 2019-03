"Misschien laat ik Depay dit seizoen niet op zijn favoriete positie spelen"

Memphis Depay was met drie doelpunten en drie assists in de wedstrijden tegen Wit-Rusland (4-0 winst) en Duitsland (2-3 verlies) in de afgelopen interlandperiode weer van groot belang voor het . Bij zijn club speelt de aanvaller echter een minder voorname rol en trainer Bruno Génésio denkt wel te weten hoe dit komt.

"Misschien laat ik hem dit seizoen niet op zijn favoriete positie spelen, dat heeft te maken met wat het beste is voor het team. Als je individuele spelers beoordeelt, moet je ook altijd kijken naar hoe het collectief functioneert", legde hij uit op een persconferentie in de aanloop naar de wedstrijd tegen Stade van aankomende vrijdag.



Depay speelt bij Oranje doorgaans in de punt van de aanval, terwijl hij bij les Gones meestal vanaf links moet komen. Moussa Dembélé krijgt vaak de voorkeur centraal voorin en Depay scoorde op clubniveau slechts eenmaal sinds november. De oefenmeester wil niet kwijt of hij van plan is om deze rolverdeling op korte termijn om te gooien.



"Zijn prestaties bij het Nederlands elftal hebben me niet verbaasd. Die twee wedstrijden hebben hem vertrouwen gegeven en hij speelt daar op een positie waarop hij beter uit de voeten kan. Voor de interlandonderbreking zei ik al dat hij een zelfverzekerde jongen is die de kracht heeft om altijd terug te komen. Dat heeft hij nu gedaan en dat is goed nieuws voor hem en voor ons."