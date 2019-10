"Misschien gaat hij naar Real of PSG, maar hij maakt die clubs niet beter"

Christian Eriksen beschikt over een aflopend contract bij Tottenham Hotspur.

De verwachting is dat de Deen in januari of na dit seizoen de overstap zal maken naar een Europese grootmacht. Jamie Carragher is echter niet helemaal overtuigd van de kwaliteiten van de spelmaker.

De oud-verdediger denkt dat Eriksen de kwaliteiten mist om bijvoorbeeld voor te spelen. "Eriksen is wat mij betreft een enorm goede speler voor Tottenham, maar er wordt over hem gesproken alsof hij een speler is die voor Real Madrid zou kunnen spelen..."

"Daar is hij niet goed genoeg voor", is de clubicoon van duidelijk bij Sky Sports. Eriksen kon zondag niet voorkomen dat Tottenham, ondanks een snelle voorsprong, uiteindelijk onderuitging op Anfield.

"Als hij zo goed was geweest, zou er geld voor hem betaald worden op het moment dat hij nog maar een jaar vastligt", gaat Carragher verder. "Mensen hebben het dan over een transfervrije overstap, maar je zou iedere speler gratis overnemen als dat kon."

"Hij wilde afgelopen zomer vertrekken, maakte dat bekend, sprak er publiekelijk over, maar er kwam niemand voor hem. Ik denk dat Eriksen fantastisch is geweest voor the Spurs, maar hij is niet beter dan Tottenham."

"Misschien gaat hij naar Paris Saint-Germain, misschien gaat hij naar een andere club, maar hij zal geen van hen beter maken", sluit hij zijn kritische verhaal over de oud-Ajacied af.

Eriksen moest onder manager Mauricio Pochettino aan het begin van het seizoen nog genoegen nemen met een aantal invalbeurten, maar is de laatste weken weer basisspeler bij Tottenham.

De Londenaren staan momenteel op een teleurstellende elfde positie in de Premier League, terwijl het in de ook tegen valt met slechts vier punten uit drie duels.