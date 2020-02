Misplaatste 'grap' kan Dele Alli duur komen te staan na bericht van FA

Dele Alli moet vrezen voor gevolgen nadat er ophef is ontstaan door een video die hij afgelopen weekend op social media plaatste.

De aanvallende middenvelder annex buitenspeler van werd ervan beschuldigd dat hij een racistische video had verspreid.

De FA heeft volgens diverse media nu een onderzoek ingesteld naar de video, die de Engels international al snel offline haalde.

Alli deelde via Snapchat een video waarin hij op een vliegveld een Aziaat in beeld nam, waarna een afbeelding verscheen met antibacteriële zeep en de tekst: "Dit virus moet sneller zijn om mij te pakken."

De Engelsman heeft inmiddels excuses aangeboden voor de video. "Ik wil graag mijn excuses aanbieden voor de video die ik op Snapchat heb gezet", zei Alli zondag in een video op het Chinese sociale medium Weibo.

"Het was niet grappig, dat realiseerde ik me al snel en toen heb ik de video meteen verwijderd."

Alli baalt ervan dat hij grappig probeerde te zijn over een virus dat inmiddels meer dan negenhonderd mensen het leven heeft gekost. "Ik heb mezelf en de club een slechte dienst bewezen."

"Ik wil niet dat jullie hierdoor een slechte indruk van mij krijgen. Dit is iets waar je geen grappen over hoort te maken. Ik stuur iedereen in China mijn liefde en bid voor jullie."

De Engelse voetbalbond heeft inmiddels bij Alli om tekst en uitleg gevraagd, zo meldt onder meer Sky Sports.

De middenvelder zal zich moeten verantwoorden bij de Engelse bond over zijn actie. Het is vooralsnog onbekend of Alli daadwerkelijk een straf kan verwachten en in welke vorm dat kan zijn.