Mislukte weddenschap levert Sturridge forse boete en wekenlange schorsing op

Daniel Sturridge heeft donderdag een flinke tik op de vingers gekregen van de Engelse voetbalbond.

De aanvaller, transfervrij sinds zijn vertrek bij , moet een boete van 83.000 euro betalen wegens het overtreden van de regels met betrekking tot gokken. Ook is hij voor zes weken geschorst, waarvan vier voorwaardelijk.

Sturridge tipte zijn broer begin dit jaar voor een weddenschap. De aanvaller dacht destijds dat hij Liverpool op huurbasis zou gaan verlaten voor en uiteindelijk werd er flink geld ingezet op die transfer. Van een vertrek kwam het echter niet, waardoor het ingezette bedrag in rook opging.



De FA heeft er donderdag nog een schepje bovenop gedaan door Sturridge te straffen met een flinke boete. Daarnaast is hij dus voor zes weken geschorst, al is het grootste deel van die straf voorwaardelijk. Sturridge mag op 31 juli weer wedstrijden spelen als hij tegen die tijd een nieuwe club heeft gevonden.



De 29-jarige aanvaller is momenteel clubloos, nadat hij vorig seizoen nog tot 27 wedstrijden kwam namens the Reds en de won. Sturridge werd de afgelopen weken genoemd bij clubs als het gepromoveerde Aston Villa, Rangers FC, en .