'Mislopen van Frenkie de Jong leidt tot ontslag bij Paris Saint-Germain'

Het dienstverband van Antero Henrique bij Paris Saint-Germain zal hooguit twee jaar duren, zo verzekeren Franse media.

De Qatarese eigenaren van de topclub uit Frankrijk zijn naar verluidt bijzonder teleurgesteld in de slagvaardigheid van de technisch directeur, die waarschijnlijk in mei aan de kant wordt gezet. Het mislopen van Frenkie de Jong, die Ajax uiteindelijk zal inruilen voor Barcelona, wordt de Portugees zwaar aangerekend.

Ajax en Barcelona maakten woensdag de zomerse transfer van De Jong naar het Camp Nou wereldkundig en dat was een hard gelag voor PSG. Henrique bracht enkele malen een bezoek aan Amsterdam, samen met rechterhand Maxwell, maar uiteindelijk koos de Oranje-international toch ervoor om zijn loopbaan in Spanje te vervolgen. Franse media schrijven dat Henrique van tevoren wist dat zijn continuïteit in het Parc des Princes afhankelijk was van het wel of niet binnenhalen van de handtekening van de Nederlander.



“Het zou een topkeuze zijn geweest”, vertelde De Jong over de interesse van PSG. “Die mensen hebben er alles aan gedaan om me te halen. Er loopt een goede trainer en PSG beschikt over een jong talentvol team. De Franse competitie is misschien iets minder sterk, maar het voordeel van een transfer naar PSG zou zijn geweest dat ik daar de meeste garantie op speeltijd had gekregen en dus ook kon groeien.’’



Henrique, die in juni 2017 het stokje van Patrick Kluivert overnam, maakte zich intern al niet populair door de komst van Lucas Paquetá niet af te ronden. De aanvallende middenvelder annex Braziliaans international ging uiteindelijk deze maand voor 35 miljoen euro van Flamengo naar AC Milan, mede door toedoen van landgenoot en technisch directeur Leonardo. Henrique slaagde er ook niet in om Adrien Rabiot ervan te overtuigen om toch een langere verbintenis met de Parijzenaars te ondertekenen.



PSG wil de samenwerking met Henrique naar verluidt tussen februari en het einde van het seizoen beëindigen en zou intern al over een opvolger nadenken. Voorzitter Nasser Al-Khelaïfi onderhoudt een goede relatie met Arsène Wenger, die als algemeen directeur aan de slag zou kunnen en ook enkele technische taken voor zijn rekening zou kunnen nemen. De voormalig trainer van Arsenal kan het ook goed vinden met Thomas Tuchel, de trainer van de Parijzenaars.