Mino Raiola zaait onrust en sluit miljoenentransfer naar Juventus niet uit

Paul Pogba is mogelijk bezig aan zijn laatste maanden in dienst van Manchester United, zo erkent Mino Raiola.

De Italiaanse Nederlander was donderdagavond rondom het -duel tussen en (1-1) opvallend open over de toekomst van zijn cliënt, die in de zomer van 2016 voor een destijds recordbedrag van 105 miljoen euro de overstap van Juventus naar maakte.

Hoewel Pogba, die volgende maand 27 jaar wordt, vorig seizoen tot zestien treffers en elf assists in alle competities kwam, is de samenwerking tussen Manchester United en Pogba overall gezien niet datgene wat beide partijen ervan verwacht hadden.

Door blessureleed kwam de Fransman dit seizoen ook nog eens maar tot zeven wedstrijden in alle competities. Hij verscheen slechts vijf keer aan het startsignaal van een Premier League-duel.

"Italië is zijn thuis", verzekerde Raiola rondom het duel in het San Siro. "Hij zou het niet erg vinden om terug te gaan naar Juventus, maar we zullen zien wat er na het EK gebeurt."

"Paul wil op het allerhoogste niveau actief zijn, maar hij kan Manchester United niet zomaar verlaten als ze zich in een moeilijke positie bevinden."

Pogba zou al langere tijd ongelukkig zijn in Manchester, waar hij eerder een moeilijke relatie met José Mourinho onderhield. Het is maar de vraag of the Mancunians, die achtste staan, zich dit seizoen voor Europees voetbal plaatsen.

Met nog dertien speeldagen te gaan bedraagt de achterstand op nummer vier weliswaar 'maar' zes punten, al zijn liefst zes teams daar nu nog voor in de race.

De vijfde plek is goed voor deelname aan de . De landstitel gaat zo goed als zeker naar , terwijl de voorsprong van en op de rest van de clubs voldoende lijkt te zijn voor een tweede of derde plek.