Mino Raiola woest om maandenlange schorsing: "Dit is een justitiële dwaling"

Mino Raiola mag tussen 9 mei en 9 augustus geen werkzaamheden verrichten in Italië.

De Italiaanse voetbalbond heeft de zaakwaarnemer, net als zijn neef, geschorst. Raiola is pislink en is onmiddellijk in beroep gegaan tegen de beslissing. "Ik heb direct advocaten ingeschakeld en ga in beroep", zegt Raiola in gesprek met het Eindhovens Dagblad .

De belangenbehartiger spreekt van 'een justitiële dwaling'. "Ik heb geen motivatie gekregen. Misschien is dit een gevolg van een verhaal van een of andere gefrustreerde mafkees. Schrijf dat maar op. Je kunt me er drieduizend vragen over stellen, maar ik weet oprecht niet wat er speelt", aldus Raiola, die onder anderen Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Matthijs de Ligt en Hirving Lozano tot zijn cliënten mag rekenen.



Diverse Italiaanse media speculeren dat de schorsing komt vanwege de overgang van Gianluca Scamacca van naar in 2015. Ingewijden melden echter dat Raiola destijds nog geen zaken deed met de jonge aanvaller, waardoor dat scenario is uitgesloten. Raiola weet naar eigen zeggen niet wat de reden is voor de schorsing en wil ook niet reageren op speculaties.

"Het is wel een schorsing, maar alleen voor de Italiaanse markt, hè. En die schorsing vechten we aan", aldus Raiola. Mogelijk heeft de schorsing gevolgen voor veel bekende spelers in de voetbalwereld. Zo werd De Ligt eerder in verband gebracht met , terwijl Lozano nadrukkelijk wordt gelinkt aan een transfer naar , dat bereid zou zijn om veertig miljoen euro te betalen voor de aanvaller van PSV.