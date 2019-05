Mino Raiola weet het zeker: "Ajax is het Paris Saint-Germain van Nederland"

Ajax heeft interesse in Steven Bergwijn, zo heeft zijn zaakwaarnemer inmiddels aan meerdere media bevestigd.

heeft echter rap duidelijk gemaakt dat een transfer van de aanvaller naar Amsterdam 'onbespreekbaar' is. heeft vaak aangegeven dat men op nationaal niveau wil heersen op financieel en sportief opzicht, iets wat Mino Raiola wel ziet gebeuren.

Door het succes van Ajax in de harken de Amsterdammers ruim negentig miljoen euro aan inkomsten binnen. De plek in de halve finale van het miljardenbal kan er tevens voor zorgen dat spelers in sportief opzicht naar Ajax willen verkassen, ook spelers van concurrent PSV. Raiola kan zich een scenario waarin Ajax op verschillende terreinen uitloopt op de concurrentie wel voorstellen.



"Ajax is het Paris Saint-Germain van Nederland", wordt de zaakwaarnemer geciteerd door de Volkskrant . De belangenbehartiger, die dit niet bedoeld als veroordeling of kritiek, ziet dat de verhouding met de andere Nederlandse clubs verandert. Ajax kan tegenwoordig verreweg de hoogste salarissen bieden en zou zo ook Bergwijn kunnen verleiden, mits PSV meewerkt aan een transfer.



Dat Ajax vier jaar achter elkaar geen kampioen is geworden, kan volgens Raiola ook worden gezien als de verdienste van PSV en ook . "Misschien heeft PSV erg goed beleid gevoerd. Bij Ajax was het meestal heel onrustig", aldus Raiola, die voor drie maanden geschorst is door de FIFA. De zaakwaarnemer weet nog steeds niet wat de reden van de schorsing is.



Raiola laat weten dat hij 'zo zijn vermoedens heeft' waarom de schorsing is opgelegd. 'Hij zoekt de zaak eerst uit alvorens in de openbaarheid te treden. Wat eventuele transfers van door hem begeleide spelers betreft, ziet hij geen problemen', zo schrijft de Volkskrant . Een anonieme collega-zaakwaarnemer zei tegenover het Algemeen Dagblad al dat er weinig verandert voor Raiola: "Die mag alleen even niet op de foto. Verder stelt het allemaal niet zoveel voor."