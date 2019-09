'Mino Raiola heeft na transfersoap alweer contact over nieuwe deal'

Manchester United gaat er alles aan doen om Paul Pogba langer te behouden, zo verzekert L'Équipe vrijdagochtend.

De middenvelder was de voorbije transferperiode verwikkeld in een enorme transfersoap, waarbij en als toekomstige bestemmingen werden genoemd.

Inmiddels zou United echter alweer contact hebben met Mino Raiola om een nieuwe verbintenis te bespreken, al liet Pogba deze zomer doorschemeren dat hij uit was op een nieuwe uitdaging.

De 26-jarige middenvelder wilde de Engelse grootmacht verlaten, maar zijn werkgever wilde volgens speler en zaakwaarnemer niet meewerken. Raiola spuwde in de media meerdere malen zijn gal over het handelen van United, maar tot een transfer naar Spanje of Italië kwam het alsnog niet.

Volgens L'Équipe heeft Ed Woodward, vice-voorzitter van United, reeds contact gehad met Raiola om een nieuw contract voor Pogba te bespreken. De Fransman ligt momenteel nog tot medio 2021 vast op Old Trafford.

Het is onduidelijk hoe Pogba nu over zijn situatie denkt bij United, maar er is naar verluidt weinig aanleiding dat de spelmaker van gedachte is veranderd inzake zijn transferwens.

Mathias Pogba heeft bij El Chiringuito duidelijk gemaakt dat hij vindt dat zijn broer betere spelers om zich heen moet hebben. "Paul weet dat hij nu niet meer weg kan bij United, dus hij focust zich op dit seizoen."

"Het is niet makkelijk, want hij draagt veel verantwoordelijkheid. Veel grote spelers zijn vertrokken. De enige overgebleven topspeler is David de Gea en dat is een doelman."

kent een stroeve competitiestart met slechts vijf punten uit vier duels. Daarmee bezet de ploeg een teleurstellende achtste plaats in de Premier League.