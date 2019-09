'Mino Raiola bezorgt cliënt een jaarsalaris van elf miljoen euro'

Zaakwaarnemer Mino Raiola gaat Marco Verratti een nieuw en lucratief contract bij Paris Saint-Germain bezorgen.

Dat weet La Gazzetta dello Sport donderdagochtend te melden. Met de nieuwe overeenkomst tot medio 2024 strijkt de Italiaanse middenvelder naar verluidt jaarlijks elf miljoen euro plus bonussen op.

Raiola praat volgens bovengenoemde Italiaanse krant al enige tijd met Leonardo, technisch directeur van , over een nieuwe verbintenis voor Verratti bij de Franse kampioen. De 26-jarige controleur, sinds 2012 actief in Parijs, beschikt momenteel over een contract tot medio 2021 in het Parc des Princes. Hij werd afgelopen seizoen voor de zesde keer op rij kampioen met PSG.

Verratti liet in maart tegenover Le Parisien al weten dat hij openstaat voor een langer verblijf bij PSG. "Ik word dit jaar 27 (in november, red.). Mocht ik een nieuw contract tekenen hier, dan is dat met een looptijd van vier of vijf seizoenen", benadrukte de Italiaan in Franse dienst. "Ik kan mijn loopbaan hier beëindigen, als de club dat wil. Wat er ook gebeurt, ik zal PSG altijd dankbaar blijven."

Verratti had PSG in de afgelopen jaren al een keer kunnen verlaten, maar de middenvelder zei onder meer 'nee' tegen . Hij had in 2017 wel oren naar een transfer richting Spanje, maar na een gesprek met de clubleiding van PSG besloot de 34-voudig international van Italië om toch in de Franse hoofdstad te blijven.

Ook de vermeende belangstelling van , en leidde niet tot een voortijdig vertrek bij PSG.