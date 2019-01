Mink Peeters keert met 32 minuten in de benen terug bij Real Madrid

De verhuurperiode van Mink Peeters bij de Spaanse derdedivisionist Lleida Esportiu is voortijdig ten einde gekomen.

De club uit Catalonië meldt donderdagavond dat de linksbuiten per direct terugkeert bij Real Madrid. Peeters wist geen indruk te maken bij Lleida Esportiu; hij kwam slechts 32 minuten in actie in de eerste seizoenshelft.



In augustus 2018 maakten Real Madrid en Lleida Esportiu bekend dat Peeters het seizoen zou afmaken bij de club uit de Segunda División B. Hij maakte op 5 september zijn debuut in de eerste ronde van de Copa del Rey, toen hij als invaller achttien minuten meedeed tijdens de 2-0 zege op CD Teruel. Op 23 september speelde hij nog eens veertien minuten in de competitiewedstrijd tegen Cornellà (1-1).



Verder zat Peeters meestal niet bij de wedstrijdselectie. In 22 competitiewedstrijden zat hij zes keer bij de spelersgroep. Lleida Esportiu laat in een statement weten Peeters te bedanken voor zijn toewijding en professionaliteit en hem het beste te wensen in de toekomst, zowel op professioneel als persoonlijk gebied. Peeters werd eerder al verhuurd aan VVV-Venlo en Almere City.



De periode van Peeters in Venlo liep uit op een teleurstelling. De jeugdinternational kwam slechts in één bekerduel in actie en bleef in de Eredivisie zonder speelminuten. Hij werd door trainer Maurice Steijn zelfs enige tijd uit de selectie gezet omdat hij buiten de club om extra trainingen volgde. Bij Almere City kwam Peeters niet verder dan drie invalbeurten in de hoofdmacht. Het contract van de voormalig jeugdspeler van Ajax en PSV met Real Madrid loopt medio 2020 ten einde.