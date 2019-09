'Mini-klassieker Feyenoord O19 - Ajax O19 uitgesteld vanwege veiligheid'

De mini-klassieker tussen Feyenoord Onder-19 en Ajax Onder-19 is uitgesteld, weet Ajax Showtime.

De wedstrijd zou komende woensdag 25 september gespeeld worden in Rotterdam, maar heeft besloten om voorlopig een streep te zetten door het affiche. De club wil het duel namelijk afwerken in De Kuip, maar het stadion is niet beschikbaar.

Het duel zou in eerste instantie woensdag om 19.00 uur op Varkenoord gespeeld worden. Door de toegenome spanning rond het duel tussen beide jeugdteams wilde Feyenoord de onderlinge ontmoeting in De Kuip afwerken.

De hoofdmacht van Feyenoord speelt echter op donderdag 26 september thuis tegen en om die reden is een dag eerder het stadion niet beschikbaar. De KNVB gaat op zoek naar een nieuwe speeldatum.

Vorig seizoen stonden Onder-19 en Feyenoord Onder-19 het tegenover elkaar op De Toekomst. Het kampioensduel moest worden gestaakt omdat supporters op het sportpark voor een grimmige sfeer zorgden.

Trainer Dirk Kuyt moest er op de tribune aan te pas komen om de rust terug te laten keren. Het duel werd definitief gestaakt en uiteindelijk besloten uitgespeeld. De wedstrijd om de Supercup tussen beide teams werd aan het begin van dit seizoen ook besloten afgewerkt.