Mini-Klassieker Ajax - Feyenoord gaat door onder strenge voorwaarden

De wedstrijd tussen Ajax Onder-19 en Feyenoord Onder-19 van aanstaande zaterdag gaat door onder strikte voorwaarden.

De twee rivalen uit Amsterdam en Rotterdam treffen elkaar op De Toekomst in de strijd om de Supercup. Naar aanleiding van ongeregeldheden bij een wedstrijd tussen beide teams vorig seizoen zijn er strenge voorwaarden gesteld.

Op 25 mei van dit jaar werd het duel tussen de teams van John Heitinga en Dirk Kuyt gestaakt doordat supporters langs het veld zich niet wisten te gedragen. Een week later werd het duel uitgespeeld zonder publiek. won met 2-0 en kroonde zich tot kampioen.

Lees beneden verder

Aanstaande zaterdag staan beide teams opnieuw tegenover elkaar. Het duel stond onlangs nog op losse schroeven, maar nu er strenge afspraken zijn gemaakt kan de wedstrijd toch doorgaan.

Het aantal toeschouwers wordt beperkt, zo meldt RTV Rijnmond. Publiek kan het duel in Amsterdam alleen bezoeken met een geregistreerde toegangskaart. De spelers en staf van beide teams kunnen per persoon maximaal vijf kaarten krijgen, die zij kunnen verdelen onder familieleden en vrienden. De kaarten worden op naam geregistreerd, zodat het bekend is wie de wedstrijd bezoekt.

De supporters worden door met een bus vervoerd. Pas bij aankomst op De Toekomst krijgen zij hun toegangsbewijs, zodat de tickets niet in verkeerde handen vallen.