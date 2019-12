Minamino ondergaat medische keuring bij Liverpool

Takumi Minamino staat op het punt om de overstap te maken van Red Bull Salzburg naar Liverpool.

De Japanner wordt woensdag medisch gekeurd bij The Reds, die hem voor zo'n 8,5 miljoen euro gaan overnemen.

Als de keuring geen problemen oplevert, mag Minamino zich vanaf 1 januari speler van noemen. Vier dagen later zou hij dan zijn officiële debuut kunnen maken als de -winnaar in de bezoek krijgt van rivaal .

Minamino werd door veel grote Europese clubs gevolgd, waaronder . Door de sterke band tussen Salzburg en Liverpool had de Engelse koploper echter de beste papieren om de 24-jarige aanvallende middenvelder vast te leggen. Liverpool volgt de speler al sinds hij in Japan bij Cerezo Osaka speelde.

Met Minamino in de gelederen hoopt manager Jürgen Klopp nog betere papieren te hebben om in 2020 de landstitel te veroveren. Zijn elftal heeft bovenaan de Premier League al tien punten voorsprong op nummer twee . Liverpool is bereid om Curtis Jones en Rhian Brewster vanaf januari te verhuren, zodat ze elders meer speeltijd krijgen.

Ook Herbie Kane zou volgende maand tijdelijk kunnen vertrekken. De middenvelder stond dinsdag voor het eerst in de basis in de League Cup-wedstrijd tegen Aston Villa (5-0 verlies). Ki-Jana Hoever, Sepp van den Berg en Caoimhin Kelleher kwamen ook in actie tegen Villa en zij zijn inmiddels vertrokken naar Qatar, waar de A-selectie zich voorbereidt op het WK voor clubteams.

In de halve finales van dat toernooi staat de formatie van Klopp woensdag tegenover het Mexicaanse Monterrey. De winnaar strijdt zaterdag tegen om de wereldtitel.