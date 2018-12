Mimoun Mahi schiet uit zijn slof: "Dit is een beetje kinderachtig"

FC Groningen kwam zondag laat op voorsprong tegen FC Emmen door een doelpunt van Mimoun Mahi, maar men gaf toch nog twee doelpunten weg: 1-2.

Na de 1-1 van Nicklas Pedersen ontstak Mahi in woede. Voor de camera van FOX Sports sprak hij van een 'knullig doelpunt'.

"Ik heb er geen woorden voor. Regel één: tijdens een duel altijd een mannetje erachter, dan kan dit niet gebeuren. Dit is een beetje kinderachtig. Of we verslapten? Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. Hopelijk gaat dit niet vaker gebeuren."



Danny Buijs was net als Mahi logischerwijs teleurgesteld. De fouten van FC Groningen werden 'genadeloos afgestraft', concludeerde de trainer in gesprek met RTV Noord : "Bij de 1-1 komen we onze afspraken niet na, gaan verkeerde mensen het duel aan en valt de gelijkmaker. Bij de tweede de treffer van hun is er geen communicatie. Dit is dan de prijs die je moet betalen."



De nederlaag is 'enorm pijnlijk' en komt 'heel hard' aan, aldus Buijs: "We missen in de slotfase gewoon voetbalslimheid. We hebben een heel jonge ploeg, dan kan dit gebeuren. Als je dan bij Emmen Anco Jansen ziet, die is door de wol geverfd na tien, twaalf jaar betaald voetbal. Die ervaring missen wij."