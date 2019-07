Miljoenentransfers van Mauro Icardi en Romelu Lukaku komen op gang

Voor de media in Italië is Mauro Icardi momenteel hét onderwerp van gesprek. De Argentijn gaat naar verluidt een gevoelige transfer maken.

Volgens onder meer La Gazzetta dello Sport, Corriere di , Sport Mediaset en Rai Sport is de aanvaller van namelijk hard op weg naar . De regerend landskampioen van Italië zou een jaarsalaris van ongeveer acht miljoen euro voor de Argentijnse aanvaller klaar hebben liggen.



Technisch directeur Fabio Paratici sprak afgelopen week met Wanda Nara, de vrouw en de zaakwaarneemster van Icardi, over een eventuele transfer naar Turijn, zo klinkt het. De 24-jarige aanvaller heeft al maanden geen goede relatie meer met de clubleiding en inmiddels stelt ook Antonio Conte, die het takenpakket van Luciano Spalletti heeft overgenomen, geen prijs op de aanwezigheid van de ex-speler van en .



Icardi wil Inter verlaten, maar heeft naar verluidt tal van opties naast zich neergelegd. Hij wil uitsluitend naar Juventus, dat een bedrag van zestig miljoen euro zal moeten neertellen. Saillant: een jaar geleden verlangde Inter nog het dubbele, maar de spanningen hebben ervoor gezorgd dat de vraagprijs aanzienlijk is gedaald. Conte wil Romelu Lukaku van aantrekken: een transfer waar ongeveer zeventig miljoen euro mee gemoeid is.



De interesse van Juventus in Icardi speelt al enkele jaren. Maurizio Sarri, de opvolger van Massimiliano Allegri, wilde de aanvaller bovendien al toen hij nog voor de selectie van stond. De club uit Napels heeft ook interesse in Icardi, maar kan alleen in actie komen als een sterspeler van de hand wordt gedaan. Dat lijkt op dit moment niet aan de orde. Juventus zal ook eerst een uitgaande transfer moeten realiseren alvorens men met een formeel bod op Icardi kan komen. Mario Mandzukic en Gonzalo Higuaín staan op de transferlijst van la Vecchia Signora.