Miljoenentransfer Tonny Vilhena definitief afgerond

Tonny Vilhena mag zich speler van FK Krasnodar noemen. De Russische club maakt donderdag melding van de komst van de 24-jarige middenvelder.

Vilhena komt naar verluidt voor ongeveer negen miljoen euro over van . Hij heeft een meerderjarig contract getekend bij Krasnodar en zal zich zo snel mogelijk in Oostenrijk bij zijn toekomstige ploeggenoten voegen, zo klinkt het.



Met de transfer komt er na lange tijd een einde aan het huwelijk tussen Vilhena en Feyenoord. De middenvelder belandde op jonge leeftijd in de jeugdopleiding van Feyenoord, waarna in maart 2012 op zestienjarige leeftijd zijn debuut in de hoofdmacht van de havenclub volgde. Vilhena speelde sindsdien meer dan 250 officiële wedstrijden voor Feyenoord en beleefde zijn grootste succes met de club in 2017, toen de landstitel werd gewonnen.



Vilhena had nog een contract tot de zomer van 2020 bij Feyenoord en had zijn zinnen al enige tijd gezet op een zomers vertrek. Eerder leek een transfer nog af te ketsen, maar maandag vonden Feyenoord en Krasnodar elkaar alsnog in een transfersom. De speler levert Feyenoord nog ‘rond de negen miljoen euro op, verzekerde Voetbal International eerder op de dag al.



Krasnodar eindigde het afgelopen seizoen op een verdienstelijke derde plaats op het hoogste niveau in Rusland. Daardoor zal het team van trainer Murad Musayev aankomend seizoen instromen in de derde voorronde van de . Vilhena zal bij Krasnodar onder meer voormalig -speler Ari treffen.