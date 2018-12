Miljoenenstrop dreigt voor PEC Zwolle: "Zo eerlijk moet ik zijn"

PEC Zwolle maakte deze week bekend dat John van 't Schip per direct geen trainer meer is van de Eredivisionist. De ploeg verkeert in degradatienood.

Voetbal International meldt dat PEC Zwolle bij degradatie miljoenen euro's extra gaat verliezen. De Blauwvingers zijn namelijk nog druk bezig om het plan Wat goed is, moet beter uit te rollen, met als doel op korte termijn tussen de tien en twintig miljoen euro op te halen. Door aandelen te verkopen moet PEC Zwolle een vaste waarde worden in de Eredivisie. Voorzitter Adriaan Visser zegt dat de club op schema ligt met de uitvoering van het plan.



"Regionaal hebben we al ongeveer 3,5 miljoen euro bij elkaar geharkt. De beoogde 5 miljoen moeten we kunnen halen. Verder zijn we in het buitenland nog aan het kijken of we daar extra geld op kunnen halen. Stel we zouden degraderen, dan dondert het hele plan als een kaartenhuis in elkaar. Zo eerlijk moet ik zijn", aldus Visser, die wijst op financiële projecties van volgend seizoen, waarbij de club in de Eredivisie speelt.



"In dat geval komen we uit op een omzet van veertien tot 14,5 miljoen euro. Is dat een divisie lager, dan ga je naar 7,5 tot maximaal acht miljoen. Zo'n heel model stort dan als een kaartenhuis in elkaar. Dat kan ik dan ook niet verantwoorden naar de mensen die er geld in stoppen. De toezeggingen zijn gedaan met het oog op de Eredivisie”", stelt Visser.