'Miljoenenbod op Jan Oblak betekent teleurstelling voor André Onana'

Ajax-doelman André Onana is níet de topkandidaat om volgend seizoen onder de lat te staan bij Chelsea, zo weet El Chiringuito dinsdag te melden.

Het Spaanse tv-kanaal weerspreekt de eerdere geruchten van onder meer Goal en stelt dat de Londenaren uit zijn op de diensten van Jan Oblak van .

zou zelfs al een bod van dertig miljoen euro plus Kepa Arrizabalaga hebben uitgebracht op de Sloveense keeper.

The Blues zien het niet langer zitten in Kepa, in de zomer van 2018 nog de duurste keeper aller tijden, toen hij voor tachtig miljoen euro overstapte van Athletic Club naar Chelsea.

De laatste vier wedstrijden kwam de 25-jarige Spanjaard niet meer in actie: manager Frank Lampard geeft sinds eind januari de voorkeur aan routinier Willy Caballero.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat Atlético Madrid meewerkt aan een zomers vertrek van Oblak, die sinds medio 2014 de rood-witte kleuren van de Spaanse topclub verdedigt.

De 27-jarige goalie wordt alom geroemd om zijn keeperskwaliteiten en won bijvoorbeeld de laatste vier seizoenen op rij zowel de prijs van LaLiga als Marca voor beste doelman. Oblak ligt nog tot medio 2023 vast in het Wanda Metropolitano.

Voor Onana zal het bericht over het bod op Oblak als een teleurstelling aankomen, daar de Kameroener volgens Goal wel oren had naar een overgang naar Chelsea.

Onana is sinds augustus 2016 de eerste doelman van en zou graag een stap hogerop willen maken. Naar verluidt moet Onana tussen de 40 en 50 miljoen pond kosten, ofwel tussen de 47 en 59 miljoen euro.