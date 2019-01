Miljoenenaankoop van PSV scoort twee keer: "Het gaat goed met hem"

Maximiliano Romero neemt momenteel met Argentinië deel aan de Copa América Onder-20 in Chili.

In de finaleronde van dit toernooi spelen los Albicelestes nog vier wedstrijden en de laatste op 10 februari tegen Brazilië. Het duurt dus nog wel even voordat Romero terugkeert bij PSV.

De twintigjarige Romero wist op het toernooi al twee keer te scoren en Mark van Bommel is daar blij mee, zo vertelt hij in De Telegraaf : "Het is goed dat hij daar speelt, want dan kan hij ritme opdoen. Het gaat goed met hem. Het is daar bloed- en bloedheet. Ze spelen om de twee dagen een wedstrijd. Vandaar dat hij, net als veel van zijn ploeggenoten, niet alles heeft gespeeld."



Romero vertrok in de winter van 2018 op huurbasis naar PSV en werd een half jaar later voor ruim tien miljoen euro definitief overgenomen van Vélez Sarsfield. Door onder meer een bovenbeenblessure slaagde hij er echter nog niet in om door te breken in het Philips Stadion. Hij speelde slechts twee wedstrijden in het eerste elftal. Volgens Van Bommel is de aankoop nog altijd niet 'honderd procent fit'.



"Maar door al die wedstrijden die hij nu speelt, nadert hij dat niveau. We hebben hem er een paar maanden geleden niet voor niets uitgehaald. Hij was een paar keer geblesseerd geraakt, dan weer fit en dan weer geblesseerd. Het ging op en neer. Maxi is een vrolijke jongen, maar natuurlijk was hij geïrriteerd en gefrustreerd als hij niet speelde of toen hij een paar keer niet inviel. Dat snap ik heel goed." Romero heeft een contract tot medio 2023.