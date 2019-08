Miljoenenaankoop uit 2016 vertrekt bij Arsenal na precies nul wedstrijden

De wegen van Arsenal en Takuma Asano scheiden na drie jaar.

De Engelse topclub laat zondag via de officiële kanalen weten dat de 24-jarige Japanse aanvaller zijn loopbaan voortzet bij het Servische Partizan Belgrado. Asano kwam in drie seizoenen voor tot welgeteld nul optredens in het eerste.

De Japanse spits werd in de zomer van 2016 voor ongeveer vier miljoen euro opgepikt bij Sanfrecce Hiroshima, maar kwam eigenlijk geen moment voor in de plannen van toenmalig manager Arsène Wenger en diens latere opvolger Unai Emery. Asano werd direct na zijn komst naar Londen voor twee seizoenen verhuurd aan .

Lees beneden verder

Hij promoveerde in het seizoen 2016/17 met Stuttgart naar de en was in 26 competitiewedstrijden goed voor 4 doelpunten. Op een niveau hoger verging het Asano moeizamer: in vijftien duels op het hoogste niveau maakte hij slechts één treffer. Hij keerde in 2018 terug bij Arsenal, maar de Londenaren hadden hem opnieuw niet nodig.

Asano werd ditmaal voor een periode van één seizoen verhuurd aan . Voor die club wist hij de voorbije voetbaljaargang in tien Bundesliga-duels geen enkel doelpunt te maken.

Toch heeft Arsenal nog een transfersom kunnen toucheren voor de verkoop van Asano, wiens contract in het Emirates Stadium nog één jaar doorliep: Engelse media reppen over ruim een miljoen euro.