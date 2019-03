Milik staat 'perplex': "Hij heeft dat nooit over Mertens gezegd"

Napoli baalt van de slechte berichtgeving van Italiaanse media inzake een interview van Arkadiusz Milik.

De spits gaf onlangs in gesprek met Foot Truck aan dat hij Dries Mertens een geweldige voetballer en mens vindt en dat de Belg prima aanvoerder van kon zijn. Diverse media stelden echter dat Milik had gezegd dat Mertens de captain had moeten zijn in plaats van Lorenzo Insigne, tot woede van i Partenopei .

Na het vertrek van Marek Hamsik naar Dalian Yifang kreeg Insigne de aanvoerdersband. Milik stelde dat Mertens eveneens aanvoerder had kunnen zijn, maar diverse Italiaanse media meldden dat Milik de Belg als de enige juiste kandidaat zag. "Dries is echt een geweldige gast, hij verdiende de aanvoerdersband", zo werd Milik onder meer vertaald.



"Dries vraagt altijd, aan iedereen, hoe het gaat. Soms koopt hij ook cadeau's voor ons. Hij nodigt ons altijd uit voor een etentje en vraagt bijvoorbeeld altijd wat je de volgende dag gaat doen. In elk team heb je zo'n persoon nodig. Als hij onze materiaalman ziet, vraagt hij ook altijd hoe het met hem gaat. Niets geforceerd, hij meent het gewoon."



Napoli baalt stevig dat Italiaanse media Milik verkeerd vertaald hebben aangaande de kwestie van de aanvoerdersband. "Milik staat perplex door hoe vaak Poolse interviews slecht worden vertaald. Hij wil benadrukken dat hij NOOIT heeft gezegd dat Mertens de band meer verdient dan Insigne. Milik heeft alleen gezegd dat Dries een geweldig persoon en voetballer is, met een mooi, sterk karakter. Zoveel karakter dat hij bij elke ploeg de aanvoerder kon zijn", zo meldt Napoli.