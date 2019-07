'Milik staat door contractsituatie en Spaanse interesse voor vertrek bij Napoli'

Arkadiusz Milik zou Napoli deze zomer weleens achter zich kunnen laten.

De 25-jarige Poolse spits bevindt zich volgens Estadio Deportivo niet voor het eerst op de radar bij , dat van plan is om door te pakken. Door zijn contractsituatie staat mogelijk niet onwelwillend tegenover een eventueel vertrek van Milik.



Het contract van Milik in Napels loopt nog tot medio 2021. Beide partijen hebben de afgelopen tijd tevergeefs onderhandeld over het openbreken van die verbintenis. Voorlopig lijkt Milik niet van plan om te verlengen, wat Napoli voor een dilemma zou kunnen stellen. Indien de spits ook tijdens komend seizoen niet bijtekent, is de druk volgende zomer een stuk hoger om hem van de hand te doen. Met Real Betis is er momenteel een club meer dan nadrukkelijk in de markt voor Milik.



Het is niet voor het eerst dat los Verdiblancos achter Milik aanzitten, daar er volgens Estadio Deportivo een halfjaar geleden al een persoonlijk akkoord bestond tussen de 48-voudig Pools international en Real Betis. Destijds kwam de Spaanse club, die zich eerder deze week verrassend versterkte met Nabil Fekir, er niet uit met Napoli. Aurelio De Laurentiis, de flamboyante voorzitter van i Partenopei, liet eerder deze zomer al doorschemeren dat hij Milik niet graag van de hand wil doen.



Het mogelijke vertrek van Milik kan samenhangen met de eventuele komst van Mauro Icardi. Napoli is een van de clubs die achter de spits van aanzit, al heeft volgens de berichten vanuit de Italiaanse media nog de beste papieren om de Argentijn binnen te halen. De nummer twee van het afgelopen -seizoen telde in 2016 een bedrag van 32 miljoen euro neer om Milik over te nemen van . Eén van de clubs die Napoli destijds wist af te troeven in de strijd om de spits, was Real Betis.