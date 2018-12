Milik en Mertens wenden nog net puntenverlies af voor Napoli

Napoli heeft zaterdag ternauwernood puntverlies afgewend. In de thuiswedstrijd tegen Bologna maakte Dries Mertens in de slotfase de winnende goal.

Napoli gaf tot tweemaal toe een voorsprong uit handen, maar de nummer twee van de Serie A won toch met 3-2. Arek Milik maakte de eerste twee doelpunten voor Napoli; Dries Mertens bepaalde twee minuten voor tijd de eindstand. Napoli heeft negen punten minder dan koploper Juventus en vijf punten meer dan nummer drie Internazionale.



Eerder deze maand bezorgde Milik zijn ploeg late overwinningen op Atalanta (1-2) en Cagliari (0-1), terwijl hij ook een dubbelslag produceerde in de tweede helft van de wedstrijd tegen Frosinone (4-0). Ditmaal sloeg de ex-spits van Ajax al in de openingsfase toe. Op tien meter afstand van het doel gingen Milik en Dries Mertens, tussen vier verdedigers, voor dezelfde bal. Na een afgeslagen schot van de Belg kon Milik de stroeve aanval afronden: 1-0. Het was voor Bologna te danken aan doelman Lukasz Skorupski dat die achterstand niet groter werd.



Een spectaculaire redding met de vingertoppen voorkwam de 2-0 van Mertens, terwijl Milik geen succes kende met enkele gevaarlijke kopballen. Zodoende bleven de bezoekers in leven en acht minuten voor rust kwamen ze langszij. Een vrije trap werd doorgekopt door voormalig Internazionale-aanvaller Rodrigo Palacio, waarna Federico Santander de 1-1 binnenknikte. Het was knap dat Santander tot scoren kwam, want de aanvaller liep hinkend over het veld en werd kort na zijn doelpunt afgelost door Diego Falcinelli.



De invaller kwam op slag van rust net tekort om een voorzet van Mitchell Dijks tot assist te promoveren. In de tweede helft kwam Napoli echter opnieuw op voorsprong: op aangeven van Kévin Malcuit kopte hij raak voor de 2-1. Daarna werd een schot van Milik in de korte hoek gepareerd en zeilde een volley van Mertens naast. Danilo zorgde er tien minuten voor tijd, opnieuw uit een kopbal, voor dat Bologna een punt leek te gaan pakken, maar Mertens bepaalde in minuut 88 anders met een schot in de korte hoek vanbuiten het strafschopgebied.