'Milan onderhandelt met Spalletti en hoopt op deal met Internazionale'

Marco Giampaolo wordt op korte termijn ontslagen als trainer van AC Milan, zo verzekeren diverse Italiaanse media maandag.

De belabberde start van het seizoen ligt ten grondslag aan zijn aanstaande ontslag. Luciano Spalletti is volgens La Gazzetto dello Sport en Corriere dello Sport topkandidaat, terwijl transferexpert Gianluca Di Marzio weet te melden dat de clubloze trainer zijn jawoord al heeft gegeven aan Milan en aast op een tweejarig contract.

Milan won afgelopen zaterdag nog met 2-1 van Genoa, maar dat zal voor Giampaolo niet genoeg zijn om zijn baan te redden. De Italiaanse kranten schrijven dat hij de zak krijgt zodra er een akkoord is met Spalletti. Een deal met de nieuwe trainer is aanstaande, maar helemaal rond is het nog niet.

De zestigjarige trainer verliet Inter aan het einde van vorig seizoen en werd vervangen door Antonio Conte, maar hij heeft nog een doorlopend contract tot medio 2021. Wanneer dat contract wordt ontbonden, kan Spalletti tekenen bij zijn nieuwe werkgever.

De clubleiding wil een nieuwe ricting inslaan en hoopt onder leiding van Spalletti de weg naar boven weer in te slaan. Na zeven wedstrijden is het team van trainer Giampaolo met negen punten terug te vinden op een teleurstellende dertiende plaats. Volgens Di Marzio is het contract van Spalletti bij Inter vijf miljoen netto per jaar waard. "Hij wil geen euro opgeven en de twee clubs zijn nu in gesprek om het financieel rond te krijgen", laat Di Marzio weten bij Sky Italia.

Mocht het niet tot een deal komen tussen Spalletti en Milan, dan is Stefano Pioli het alternatief.