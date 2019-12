Milan-coach: "Ibrahimovic zou karakter aan ons team toevoegen"

AC Milan ging zondag af tegen Atalanta en dus ontstaat er weer een oproep om Zlatan Ibrahimovic terug te halen naar San Siro.

Milan kwam vorige week al niet tot scoren tegen (0-0) en zondag was Atalanta in de laatste wedstrijd van 2019 met liefst 5-0 te sterk. De Rossoneri bezetten na zeventien wedstrijden slechts de elfde plek in de . Er wordt in en rond Milaan al weken gespeculeerd over een eventuele terugkeer van Ibrahimovic.

Trainer Stefano Pioli kon na de blamage in Bergamo weinig duidelijkheid geven over de kansen van Milan om de spits te contracteren. "Dat zijn vragen voor de clubeigenaren", reageert hij tegenover DAZN. "De mensen praten al een maand over Ibrahimovic. Ik heb al eerder gezegd dat hij een kampioen die vastberadenheid en karakter aan onze ploeg zou toevoegen. In wedstrijden, maar nog meer op de training."

Lees beneden verder

kan wel een impuls gebruiken, want tegen Atalanta incasseerde de ploeg van Pioli vier treffers in het laatste halfuur. De gevallen Italiaanse grootmacht verloor voor het eerst sinds mei 1998 met vijf treffers verschil.

"We hebben het helemaal verkeerd aangepakt, tegen het slechtst mogelijke team waartegen we dat hadden kunnen doen. Dit kan niet het ware Milan zijn, want in recente wedstrijden hebben we veel beter gespeeld", aldus Pioli. "Het leek wel alsof we vandaag voor het eerst samen speelden."

Milan hervat de Serie A op maandag 6 januari met een thuiswedstrijd tegen , de nummer zeventien van de ranglijst. Vijf dagen later volgt een uitwedstrijd bij nummer zes Cagliari.