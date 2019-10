Mikel: "We hadden Terry eerder op dat niveau verwacht"

John Obi Mikel is niet verbaasd door de trainersambities van zijn voormalige teamgenoten Frank Lampard en John Terry.

De 38-jarige Terry is sinds oktober vorig jaar de assistent van manager Dean Smith van Aston Villa. Lampard begon zijn carrière als coach vorig seizoen bij Derby County en afgelopen zomer maakte hij de overstap naar . "Ik ben heel blij voor Frank", zegt Mikel over zijn oud-ploeggenoot tegen het Turkse 61 Saat.

"Toen we nog bij Chelsea speelden, verwachtten we dat Lampard en Terry goede managers zouden worden. Al dachten we wel dat Terry dat niveau als eerste zou halen", aldus de Nigeriaan. "Lampard heeft een grote stap gemaakt. Ik hoop dat hij vele jaren succesvol zal zijn bij Chelsea. Ik wil ook Terry in de toekomst in een soortgelijke rol zien, want hij was onze leider op het veld."

Afgelopen zomer keerde doelman Petr Cech in een technische rol terug op Stamford Bridge en het is niet uitgesloten dat The Blues nog meer oud-spelers een functie willen geven. Mikel ziet dat wel zitten. "De komst van Lampard is een teken dat Chelsea goed met z'n clubiconen omgaat."

"Toen hij naar Chelsea kwam, grapte ik tegen hem dat ik zijn assistent wil worden als ik ermee stop", lacht de middenvelder.

John Obi Mikel speelde tussen 2006 en eind 2016 liefst 372 officiële wedstrijden voor Chelsea. Sinds het begin van dit seizoen verdedigt de 32-jarige spelverdeler de clubkleuren van het Turkse .