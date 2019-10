Mike Verweij onthult irritatie binnen Ajax: "Dat is heel erg verkeerd gevallen"

Mike Verweij liet maandagavond via Twitter doorschemeren dat hij komende zomer een breuk verwacht tussen de zeventienjarige Ryan Gravenberch en Ajax.

De journalist van De Telegraaf wijst dinsdag in de podcast van de krant naar meerdere spelers uit de jeugd die enigszins zouden balen van de gebrekkige doorstroom bij .

"Geef die jongen (Gravenberch, red.) een kans", begint Verweij. "Erik ten Hag had een plan met hem, zei hij. Nou, wat dat plan is geweest, weet niemand. En als je hem bij Jong Ajax ziet spelen, dan geeft dat wel aan dat hij redelijk op de goede weg is. Waarom zou je zo'n jongen, als je 3-0 voorstaat tegen of 4-1 tegen sc , niet twintig minuten of een halfuur laten meedoen?"

Lees beneden verder

Verweij stelt dat ook Kenneth Taylor en Naci Ünüvar later kansen zouden kunnen krijgen. "Maar die worden weer geblokkeerd in hun stap naar Jong Ajax, omdat die jongens van Jong Ajax geen kans krijgen bij Ajax 1." De Ajax-watcher geeft aan dat er bij de jeugdopleiding bijvoorbeeld niet goed is gereageerd op een invalbeurt van Siem de Jong.

"Wat heel erg verkeerd was gevallen op De Toekomst, was dat Siem de Jong op een gegeven moment inviel tijdens een wedstrijd en Noa Lang niet. Het argument kan niet zijn dat Siem de Jong miljoenen verdient en dus dan maar moet invallen. Dan moet je als trainer van Ajax het besef hebben: dit is een opleidingsclub en dit is de levensader van de club, die opleiding."

"Je hoort wel geluiden, het irriteert mensen. Als de doorstroming stokt, want is dan het perspectief van een Kenneth Taylor en een Naci Ünüvar? Als ze maar bij Onder-19 moeten spelen, terwijl ze eigenlijk gebaat zijn bij spelen bij Jong Ajax. Als het perspectief weg is, dan kiezen spelers er misschien uiteindelijk voor om eerder weg te gaan dan ze lief is", besluit Verweij.